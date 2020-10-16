مانشستر يونايتد يحسم موقفه من رحيل بوغبا

2020/10/16 | 22:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

كشف النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب فريق مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، أن هناك بنداً في عقد لاعبه الفرنسي بول بوغبا يسمح للنادي بتمديده لمدة عام واحد، ما سيبقي الأخير في "أولد ترافورد" حتى عام 2022.

وينتهي عقد بوغبا الفعلي في ختام الموسم الحالي، وقد تم ربطه مؤخراً بالانتقال إلى ريال مدريد وهو الأمر الذي لم يخفيه باعترافه بأنه سيكون "حلماً" للعب مع النادي الملكي.

لكن، وفقاً لتقارير صحافية الجمعة، تحرك مان يونايتد لتأمين خدمات بوغبا حتى نهاية الموسم المقبل على الأقل، من خلال الاستفادة من بند التمديد.

ولم يعلن مانشستر رسمياً عن الصفقة، لكن سولسكاير سرب التفاصيل خلال مؤتمره الصحافي الجمعة قائلا "بول لاعبنا، وسيكون هنا لمدة عامين آخرين، وأنا متأكد من أنه يركز على بذل قصارى جهده من أجلنا، ونريد أن نرى أفضل ما لدى بول".

المصدر: سكاي نيوز عربية

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