التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد: سنناقشه مع لجنة الصحة

2020/10/16 | 22:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت عن خيارات أخرى (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت وزارة التربية إنها تدرس منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ليكون موعد العام الدراسي الجديد.

وذكر المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، أن "بداية العام الدراسي الجديد 2020- 2021، من الممكن أن تكون قبل منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، والوزارة تدرس هذا الموعد".

وأوضح أن "هذا الأمر يحتاج إلى النقاش والتداول مع لجنة الصحة والسلامة الوطنية، للاتفاق على تحديد موعد دقيق، بالنظر لمستجدات الموقف الوبائي".

وأشار إلى أن "وزارة التربية ستتجاوز كل المحن ليكون هناك عام دراسي جيد، وهناك خيارات أخرى ستبتّ بها الوزارة".

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