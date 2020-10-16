قتل قيادي انتحاري بداعش في إنزال جوي جنوبي كركوك

2020/10/16 | 22:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

في عملية نوعية، قوةٌ خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب تقتُل قياديا في عصابات داعـش الإرهابية يرتدي "حزاماً ناسفاً" بعد عملية إنزال جوي مُتقنة نفذت في وادي الشاي جنوبي مُحافظة كركوك، حيثُ تمكن أبطال الجهاز من قتله بعد مُداهمة النفق الذي يختبئ فيه.

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