اطلاق سراح 49 نزيلا وفق قانون الافراج الشرطي وانتهاء مدة المحكومية

2020/10/16 | 22:38 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مدير سجن الحلة المركزي احمد جاسم هادي، الجمعة، اطلاق سراح 49 نزيلا من المشمولين بقانون الافراج الشرطي وانتهاء مدة المحكومية.





وقال هادي في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (16 تشرين الاول 2020)، إن "49 نزيلا تم اطلاق سراحهم وفقا لقانون الافراج الشرطي وانتهاء مدة محكوميتهم وحسب قرار المحكمة".

واضاف، أن "الاجراءات مستمرة لشمول باقي النزلاء المشمولين بقانون الافراج الشرطي وانتهاء مدة المحكومية وفق الضوابط والقوانين المنصوص عليها وكلا حسب استحقاقه حيث تم رفع وتجهيز هذه الوجبة للمحكمة لغرض شمولهم بالإفراج الشرطي".

واوضح البيان، أن "الشعبة القانونية مستمرة بعملها الدؤوب تنفيذا لتوجيهات مدير عام دائرة الاصلاح العراقية العميد الحقوقي علي نعمه جواد، على ضرورة الاسراع بإنجاز معاملات النزلاء دون تأخير".

ا.ح

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