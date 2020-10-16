2020/10/16 | 22:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 22 دقیقة

492 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن ديوان الوقف السني، الجمعة، أن يوم غد السبت هو المكمل لعدة شهر صفر، ويوم الخميس الموافق 29/10/2020 هو ذكرى المولد النبوي.

وقال الوقف في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (16 تشرين الأول 2020)، انه "نظرا لعدم لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فأن لجنة تحديد أوائل الاشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد السبت هو المكمل لعدة شهر صفر".

وأضاف البيان: "وأن يوم الاحد الموافق 18/10/2020 هو غرة شهر ربيع الاول للعام الحالي 1442 هـ بأذن الله تعالى، وعليه سيكون يوم الخميس الموافق 29/10/2020 هو ذكرى المولد النبوي الشريف".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوقف السني يعلن غدا السبت مكملا لشهر صفر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوقف السني يعلن غدا السبت مكملا لشهر صفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).