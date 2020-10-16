فيديو.. تامر حسني يقع فى ورطة مع الجمهور بسبب “مبطلناش احساس”

2020/10/16 | 22:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ طرح الفنان المصرى تامر حسني، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “مبطلناش إحساس” من ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، وذلك من المقرر طرحه قريبا عبر قناته الرسمية بموقع الشهير “يوتيوب”.وتقول كلمات الأغنية: (كبرنا وعقلنا مابقاش كلامهم يشغلنا، ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا، كبرنا وفهمنا عرفنا إن الوجع أوقات، بيجى ويمشى بس عشان يعلّمنا، […]

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