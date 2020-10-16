عمليات استباقية عراقية عند الحدود السورية وحزب كردي يطلب نقل تجربة سنجار إلى كركوك وديالى

2020/10/16 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال أكد‭ ‬اللواء‭ ‬يحيى‭ ‬رسول،‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العراقية،‭ ‬استمرار‭ ‬العمليات‭ ‬الاستباقية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭- ‬السورية‭.‬فيما‭ ‬تستمر‭ ‬عمليات‭ ‬تسلل‭ ‬عوائل‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬مع‭ ‬مسلحي‭ ‬التنظيم‭ .‬وقال‭ ‬رسول‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ ‬‮«‬واع‮»‬،‭ ‬الجمعة،‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬تركز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬تأمين‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية،‭ ‬ولاسيما‭ […]

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