السلام الداخلي.. صناعة

2020/10/16 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بما يشبه الاجماع تتجه الآراء المتداولة الى أنّ أهم مشاكل العراق سيتم حلّها بعد الانتخابات الامريكية، سواء من خلال تجديد الادارة الحالية أو مجيء الديمقراطيين.غير أنَّ حال العراق يعيش اختلافاً عن أية وحدة قياس ممكنة ومعروفة في السياقات الدولية.لذلك لا توجد معطيات للتغير استناداً الى نتائج الاقتراع في الولايات المتحدة […]

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