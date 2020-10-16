2020/10/16 | 22:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياض -الزمان أعلنت السلطات السعودية، توقيف 45 شخصا على الأقل، بينهم 6 ضباط في الجيش والشرطة، إثر اتهامهم في قضايا فساد.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (حكومية) في بيان صدر في وقت متأخر الخميس، إن الهيئة باشرت التحقيق في 889 قضية جنائية وتأديبية، أبرزها «شبهات فساد وتنفع واستغلال نفوذ وظيفة عامة».
وأوضحت أنه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية:توقيف موظفين ورجال أعمال في قضايا فساد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (حكومية) في بيان صدر في وقت متأخر الخميس، إن الهيئة باشرت التحقيق في 889 قضية جنائية وتأديبية، أبرزها «شبهات فساد وتنفع واستغلال نفوذ وظيفة عامة».
وأوضحت أنه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية:توقيف موظفين ورجال أعمال في قضايا فساد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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