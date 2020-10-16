السعودية:توقيف موظفين ورجال أعمال في قضايا فساد

2020/10/16 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭ -‬الزمان أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية،‭ ‬توقيف‭ ‬45‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بينهم‭ ‬6‭ ‬ضباط‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة،‭ ‬إثر‭ ‬اتهامهم‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬فساد‭.‬ وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‭ (‬حكومية‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الخميس،‭ ‬إن‭ ‬الهيئة‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬889‭ ‬قضية‭ ‬جنائية‭ ‬وتأديبية،‭ ‬أبرزها‭ ‬‮«‬شبهات‭ ‬فساد‭ ‬وتنفع‭ ‬واستغلال‭ ‬نفوذ‭ ‬وظيفة‭ ‬عامة‮»‬‭.‬ وأوضحت‭ ‬أنه‭ […]

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