مكافحة الارهاب يقتل إرهابياً يرتدي حزاماً ناسفاً في كركوك

2020/10/16 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الجمعة، عن مقتل ارهابي يرتدي حزاما ناسفا في كركوك.

وقال رسول في بيان، إنه "في عملية نوعية، قوةٌ خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب تقتُل قياديا في عصابات داعـش الإرهابية يرتدي حزاماً ناسفاً".

واضاف، ان "قتله جاء بعد عملية إنزال جوي مُتقنة نفذت في وادي الشاي جنوبي مُحافظة كركوك، حيثُ تمكن أبطال الجهاز من قتله بعد مُداهمة النفق الذي يختبئ فيه".

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