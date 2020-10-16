2020/10/16 | 22:54 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب منتخب الشباب قحطان جثير يدخل معايشة تدريبية مع فريق القوة الجوية لمدة اسبوعين ضمن منهاج الدورة التدريبية الآسيوية (بروفيشنال) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/16 | 22:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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