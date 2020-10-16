“حسن مرزا بك” يكمل رسالة الدكتوراه في تأريخ الايزيدية في العراق ودول الجوار بتقدير جيد جدا

2020/10/16 | 22:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر جرى يوم الجمعة الموافق 2_10_2020 مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث حسن خيرو مرزا بك على قاعة ملبند الشيخان بحضور لجنة من جامعة الموصل برئاسة الدكتورة خالدة ذنون الطائي، وقد مُنح شهادة الدكتوراه بدرجة جيد جدا عال في دراسة تأريخ الإيزيدية في العراق ودول الجوار.“حسن مرزا بك” في تصريح خاص لــ …

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