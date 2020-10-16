مقتل ارهابي يرتدي حزاما ناسفا بانزال جوي بكركوك

2020/10/16 | 22:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، عن مقتل ارهابي يرتدي حزاما ناسفا بانزال جوي في محافظة كركوك.

وقال رسول في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “قوةٌ خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب، تمكنت في عملية نوعية من قتل قيادي في عصابات داعـش الإرهابية، يرتدي حزاماً ناسفاً بعد عملية إنزال جوي مُتقنة نفذت في وادي الشاي جنوبي مُحافظة كركوك”.

واضاف ان “ذلك جاء بعد مُداهمة النفق الذي يختبئ فيه”.

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