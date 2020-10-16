إحباط عمليات إرهابية في الأنبار

2020/10/16 | 23:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز} احبطت القوات الامنية عملية ارهابية في محافظة الانبار.

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