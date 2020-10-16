الشيوعية العمالية : هَوَس التفتت و تفتيت الحركة الشيوعية 8-20 ، نقد أطروحات منصور حكمت المعادية للماركسية - حسين علوان حسين

2020/10/16 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين هاء : القانون الماركسي : للدين وضائفه الروحية المهمة للإنسان ؛ لذا ، فإن اضمحلاله يقتضي أنتفاء هذه الوظائف بوعي و مارسة بديلها الشيوعي : العمل الجماعي لخلق جنة الإنسان على الأرضفي عام 1843 ، كتب ماركس هذا المقطع الفاتن الجامع بين العلم و الجدل و الفلسفة المادية والتاريخية و الشعر كجزء من مقدمة كتابه الموسوم "مساهمة في نقد فلسفة الحق لهيجل" .



و قد نُشرت المقدمة عام 1844 في مجلته "الحولية الألما ......





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