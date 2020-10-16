"العواقب ستكون وخيمة".. واشنطن تحذر أنقرة بعد تشغيلها نظام إس 400

2020/10/16 | 23:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، أنها على علم بالتقارير حول اختبار تركيا المحتمل لنظام الدفاع الجوي "S-400" الروسي الصنع، محذرا من تأثير ذلك على العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

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