العثور على رفاة ضابط عراقي قُتل أثناء الحرب مع إيران والتعرّف على اسمه

2020/10/16 | 23:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بالعثور على رفات ضابط عراقي، قرب الحدود العراقية – الإيرانية، فُقد خلال الحرب بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي.



وقال المصدر، لـ"ناس" (16 تشرين الأول 2020)، إنه "عُثر على رفات ضابط في الجيش العراقي السابق، في منطقة أبو غرب قرب الحدود مع إيران".

وأضاف أن "تم التعرف على اسم الضابط وهو (عليوي يودان عباس) من خلال قرص كان بحوزته"، مشيراً إلى أن "البحث جارٍ عن ذويه".

وقبل شهرين، شهدت محافظة البصرة، حادثة مماثلة، عندما عُثر على رفات جندي عراقي من محافظة ذي قار قتل في الحرب العراقية الإيرانية.

وقال مصدر في قيادة الشرطة لـ"ناس"، إن "السرية الثانية في الفوج الثالث في شرطة النفط عثروا على رفات الجندي (جبار حمد منصور) من مواليد 1954 وهو من سكنة محافظة ذي قار، في حقل مجنون النفطي قرب محمية الصافية".

وأضاف، أن "الجثة ظهرت خلال عمليات الحفر والتنقيب في حقل مجنون النفطي، وتم التواصل مع مركز شرطة النشوة لغرض استلام جثمان الجندي"، مشيراً إلى أن "الجثمان سيخضع إلى إجراءات منها فحص الحمض النووي قبل أن يسلم إلى ذويه".

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