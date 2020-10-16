فيديو: إحياء الذكرى السنوية الأولى لـ ’انتحار’ الصحفي أمانج باباني في السليمانية

2020/10/16 | 23:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أحيى عدد من الصحفيين، إلى جانب ذوي الصحفي أمانج باباني، ذكرى رحيله السنوية الأولى، حيث وُجد مقتولاً مع زوجته وطفله داخل سيارته في مثل هذا اليوم من العام الماضي، قبل أن تعلن السلطات الأمنية في الإقليم أن "باباني قتل عائلته وانتحر".



وصباح اليوم، (16 تشرين الاول 2020)، تجمع محبو "باباني" قرب قبره في مدينة السليمانية، فيما رافقت كاميرا "ناس كورد" الفعاليات، وتحدثت إلى عدد من الصحفيين الذين استذكروا محطات من حياته وسيرته الصحفية.

والد باباني، تحدث لـ "ناس" بكلمات مقتضبة، قال فيها إن "عائلته مازالت حائرة..



وإنها لا تعرف الحقيقة".

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ومساء الأربعاء (16 تشرين الأول 2019) وُجد أمانج باباني وعائلته داخل سيارته، قرب أحد أكبر المجمعات التجارية في المحافظة، لتؤكد السلطات في التحقيقات الأولية، ثم النهائية، إنه "قتل عائلته ثم انتحر".

وعُرف باباني بأنه أحد الصحفيين البارزين في السليمانية، وتولى خلال السنوات الماضية إثارة الكثير من الملفات ضمن برامج صحافة استقصائية كان يتولى اعدادها وتقديمها.

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