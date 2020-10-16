في أول رد فعل بعد إصابته بكورونا.. رونالدو يصف وزير الرياضة الإيطالي بـ

2020/10/16 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

علق للمرة الأولى البرتغالي كريستيانو رونالدو على إصابته بفيروس كورونا، والتي أعلن عنها يوم الثلاثاء الماضي، خلال تواجده مع منتخب البرتغال.

وانتقل رونالدو بعد يومين من إصابته لإيطاليا، بطائرة طبية، من أجل اللحاق بمباراة يوفنتوس أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا في الـ 27 من رين الاول الجاري.

وقال كريستيانو رونالدو، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "أنا دائما في المنزل، والأن احصل على طاقة من الشمس، أنا احترم البروتوكول، ولم اخترقه نهائي، كما قيل، (أنها كذبة)".

وأضاف الدون البرتغالي: "لقد عدت من البرتغال، لأنني حرصت على الامتثال لجميع الإجراءات الطبية، انتقلت لإيطاليا بطائرة إسعاف ولم أتواصل مع شخص حتى الأن في تورينو".

وأوضح رونالدو عن عائلته: "عائلتي تعيش في طابق أخر في المنزل، لا يمكننا أن نكون على اتصال".

وتأتي رسالة رونالدو، ردا على وزير الرياضة الإيطالي، الذي صرح بأن إصابة كريستيانو بفيروس كورونا، تأتي بسبب اختراقه للبروتوكول الخاص بالتعامل مع كوفيد-19.

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