واشنطن تحذّر أنقرة من

2020/10/16 | 23:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقها العميق من التقارير حول تشغيل تركيا منظومات "أس-400" الروسية، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى تداعيات وخيمة في العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في تصريح صحفي نقلته وكالة "تاس"، مساء الجمعة: "نرفض شراء تركي هذه المنظومات ونشعر بقلق عميق من التقارير حول تشغيلها.



لا يجب إدخالها في الخدمة".

وأضاف هوفمان: "هذا الإجراء محفوف بتداعيات وخيمة بالنسبة إلى العلاقات بيننا في مجال الأمن.



لقد تم إبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلاتF-35، ولا تزال منظومات إس-400 حاجزا أمام التقدم في مجالات أخرى للعلاقات الثنائية".





وأكدت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق من الجمعة، أن الجيش التركي اختبر بنجاح منظومات الصواريخ "إس-400" للدفاع الجوي التي اقتنتها من روسيا.

وذكرت مصادر مطلعة أن العسكريين الأتراك أسقطوا، خلال التدريبات التي نفذت قرب مدينة سينوب المطلة على البحر الأسود، 3 أهداف بـ3 صواريخ تم إطلاقها من منظومة "إس-400".

المصدر: RT

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