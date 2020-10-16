اتفاقية سنجار، اتفاق على بقايا المقابر الجماعية

2020/10/16 | 23:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دلدار المراد اجتمع في يوم الخميس الماضي 08.10.2020 وفد من حكومة اقليم كردستان مع الحكومة العراقية في بغداد، وصلوا الى اتفاق يعطي للحكومة المركزية صلاحية ادارة قضاء شنكال وذلك بالتنسيق والتعاون مع حكومة الاقليم.من اهداف هذا الاتفاق عمل لجنة مشتركة لمتابعة الوضع الامني في القضاء وإعادة الامن والاستقرار الئ المنطقة، وكذلك …

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