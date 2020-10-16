مستشفيات السليمانية تمتلأ بمصابي كورونا وصحة المحافظة تحذر

2020/10/16 | 23:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {السليمانية:الفرات نيوز} امتلأت مستشفيات السليمانية بمصابي فايروس كورونا، فيما دعت مديرية صحة محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، المواطنين، الى تطبيق الاجراءات الوقائية والصحية لمواجهة جائحة كورونا، مشيرة الى ان المستشفيات والمراكز الخاصة بكورونا باتت تحتوي على اماكن قليلة لاستقبال المصابين.

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