2020/10/16 | 23:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} عكف شركة فرنسية، في الوقت الحالي، على تطوير بخاخ طبي من شأنه أن يكبح انتشار فيروس كورونا المستجد في الأنف، حتى لا يمتد إلى أعضاء الجسم الأخرى مثل الرئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دواء فرنسي مرتقب قد يقضي مبكرا على كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دواء فرنسي مرتقب قد يقضي مبكرا على كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).