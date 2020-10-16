ذكرى ميلاد شوقي .. شاعر الأمراء - أحمد الخميسي

2020/10/16 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي نظمت الجهات الثقافية الرسمية المصرية مساء الأربعاء 7 أكتوبر الحالي أمسيات في ذكرى رحيل أحمد شوقي الذي توفي في 14 أكتوبر 1932.



وقد قضى شوقي حياته كلها موظفا في بلاط الخديو توفيق الذي أعاده الانجليز إلى العرش على أسنة الرماح، وموظفا عند ابنه الخديو عباس حلمي الثاني.



وفي 28 أبريل 1927 تمت مبايعة شوقي أميرا للشعراء لكن عباس العقاد رفض الحضور اعتراضا على المبايعة، ووصف الأدباء العرب الذين بايعوا شوقي ب ......





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