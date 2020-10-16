"الموقع كان مخطئا".. تغييرات في سياسة تويتر

2020/10/16 | 23:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، الجمعة، إن الموقع كان مخطئا بشأن حظر الروابط لقصة سياسية لم يتم التحقق منها، وردت الشركة على الانتقادات التي واجهتها حول تعاملها مع القصة التي أثارت ضجة لدى اليمينيين.

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