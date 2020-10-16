البدر يرد على الصحة العالمية بشأن البروتوكول العلاجي في العراق

2020/10/16 | 23:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال المتحدث، باسم وزارة الصحة سيف البدر، الجمعة، إن العراق يعمل على تحديث علاجات كورونا مع الصحة العالمية بشكل مستمر، نافيا ما نقل عن المنظمة بعدم جدوى استخدام بعض الادوية المستخدمة في علاج المصابين بالجائحة.



وأضاف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (16 تشرين الأول 20209)، أن "العلاجات المستخدمة في العراق لمصابي كورونا يتم تحديثها باستمرار وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، والجهات العلمية المختصة، داخل وخارج العراق وهي نفسها التي استخدمت لمعالجة حالات الإصابة بكورونا في الدول المتقدمة".

وأوضح البدر، أن "العراق تكونت لديه خبرات علمية متقدمة ومتراكمة من الأطباء المختصين خلال الأشهر الماضية"، لافتاً إلى أن "الوزارة حدثت البروتكولات العلاجية أكثر من مرة واعتماداً على المراجعات العلمية والمعطيات المستجدة واعتماداً على المنهج العلمي".

وقال إن "ما نقل عن منظمة الصحة العالمية بعدم جدوى استخدام بعض الأدوية المستخدمة في علاج المصابين بفيروس كورونا كان غير دقيق ويختلف عن النص الأصلي الذي نشرته المنظمة علماً أن الدراسة التي تمت الإشارة اليها لم تنشر حتى الآن وحسب المعايير العلمية المتبعة".

وأوضح، أن "ما ذكر عن عدم فعالية عدد من الأدوية ليس بجديد والعديد منها توقف الاعتماد عليه مع تقدم الدراسات والتحديثات التي تطرأ على البروتكولات باستمرار وتراكم الخبرات والمعرفة في التعامل مع هذا الفيروس المستجد واستحداث طرق وأساليب جديدة"، مذكراً أن "كوفيد-19 هو فيروس مستجد والبحوث مستمرة حول المرض ومضاعفاته وطرق منعه وعلاجه".

وتابع أن "البرتوكول المعتمد في العراق أُقرّ بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومن خلال اللجان العلمية في الوزارة التي تجتمع بشكل مستمر وبمتابعة وزير الصحة والبيئة"، لافتاً إلى أن "البدائل المتاحة محدودة خصوصاً وأنها لم تعتمد حتى الآن أي لقاح لكورونا بالرغم من المراحل المتقدمة للاختبارات في بعض الدول".

وأشار البدر، إلى "نسب الشفاء العالية التي تتجاوز الـ ٨٥% والتي حققتها مؤسسات الوزارة بعد الطفرة النوعية في تطوير القدرات التشخيصية والعلاجية خصوصا خلال الاشهر القليلة الماضية وأهمها اضافة ما يزيد عن ١٠ الاف سرير لعلاج مرضى كورونا للسعات السريرية منها ما لا يقل عن ٤٠٠٠ سرير للحالات الحرجة، ما انعكس على ارتفاع نسب الشفاء وتقليص نسب الوفيات وان الوزارة مستمرة بتطوير قدراتها وبمتابعة ميدانية من وزير الصحة والبيئة".

وشدد المتحدث باسم الصحة، على "وجوب الاستناد الى البيانات الرسمية التي تصدر من الجهات المختصة والمخولة وكذلك دعا الى ان يلتزم الجميع بتوصيات الوزارة بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وتطبيق قواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية ودعوة وسائل الاعلام المختلفة الى تكثيف بث وايصال رسائل التثقيف والتوعية الصحية عن الجائحة".

وحددت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أربعة أدوية قالت إنها غير صالحة في علاج "كوفيد – 19" في المستشفيات، من حيث فاعليتها في تقليل عدد الوفيات.

وذكرت المنظمة الدولية المختصة في هذا السياق الأدوية التالية: "ريمديسفير"، و"هيدروكسي كلوروكوين"، و"لوبينافير ريتونافير"، و"انترفيرون"، وهي عقاقير بعضها معتمد في البروتوكول العلاجي داخل العراق.

وأفادت في هذا الشأن، بحسب تصريح تابعه "ناس" (16 تشرين الاول 2020)، بأن النتائج المرحلية من الدراسة السريرية أشارت إلى أن الأدوية الأربعة المذكورة، كما يبدو، لها تأثير ضئيل أو لا تأثير لها على مؤشر انخفاض الوفيات، بعد 28 يوما أو خلال عملية علاج "كوفيد – 19" في المستشفى.

وفي إطار دراسة سوليدارتي، التي تغطي أكثر من 30 دولة، رصد الخبراء تأثير العلاج بهذه الأدوية على الوفيات ومدة الإقامة في المستشفى.

يشار إلى أن شركة الأدوية الأميركية "جلعاد ساينس" كانت أكدت أن استخدام دواء "ريمديسفير" الذي طورته لعلاج المرضى بعدوى فيروس كورونا، يقلص مدة الشفاء إلى أربعة أيام.

ووافقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإسرائيل وبريطانيا وروسيا على استخدام دواء "ريمديسفير" في علاج المصابين بعدوى فيروس كورونا، وهو عقار طور في الأصل كجزء من اختبار لعلاج التهاب الكبد "سي" والفيروس المخلوي التنفسي، كما جرى اختباره أيضا لعلاج إيبولا، إلإ أن فعاليته لم تثبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدر يرد على الصحة العالمية بشأن البروتوكول العلاجي في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البدر يرد على الصحة العالمية بشأن البروتوكول العلاجي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).