ماكرون: حادث الطعن في ضواحي باريس نجم عن عمل إرهابي

2020/10/16 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكسيك تسجل 5514 إصابة جديدة كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر يوم الجمعة، عن تسجيل 387 حالة وفاة و5514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

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