2020/10/17 | 00:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رصد تقرير لصحيفة بريطانية، الجمعة، معاناة أمهات إيزيديات عدن مؤخرا للعراق لكن من دون أطفالهن الذين ولدوا من عناصر تابعين لتنظيم داعش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيزيديات يتركن أطفالهن من داعش للعودة الى العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيزيديات يتركن أطفالهن من داعش للعودة الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).