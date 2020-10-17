تويتر يعلن عن تغييرات

2020/10/17 | 00:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} قال الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، الجمعة، إن الموقع كان مخطئا بشأن حظر الروابط لقصة سياسية لم يتم التحقق منها، وردت الشركة على الانتقادات التي واجهتها حول تعاملها مع القصة التي أثارت ضجة لدى المحافظين.

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