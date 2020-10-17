ما أهمية البنك المركزي؟ - علي عباس خفيف

2020/10/17 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عباس_خفيف استقلالية البنك المركزي مصدر قوة للدولة العراقية- ماذا فعلوا بهذه الاستقلالية؟ و كيف سينهار العراق وتعمّ فوضى لا تستطيع أيّة قوة على ايقافها؟كتب رئيس المجلس الاستشاري العراقي "فرهاد علاء الدين" رسالة طويلة محذراً من النتائج المدمرة لمشروع "الورقة البيضاء" على الدولة العراقية ومصيرها، وفتحها الباب واسعاً لخلق فوضى قد لا تنتهي يوماً.سأوجز ما فيها إلى جانب إضافات ورؤى أخرى تصب في نفس الم ......





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