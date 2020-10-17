إنستغرام يستهدف الإعلانات الخفية لهؤلاء

2020/10/17 | 01:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت جهات تنظيمية بريطانية إن إنستغرام سيشن حملة على "الإعلانات الخفية" من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي.

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