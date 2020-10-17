ترامب: إصابات امريكا ستنخفض عكس أوروبا وسنخفض الضرائب أكثر

2020/10/17 | 01:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، "تعاملنا بشكل رائع مع كورونا والإصابات تنخفض لدينا على عكس أوروبا".

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