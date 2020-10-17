2020/10/17 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين تقف أميركا من النزاع التركي اليوناني؟ وهل يتحول شرق المتوسط إلى نقطة نزاع دولي؟

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