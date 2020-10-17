أذربيجان: تدمير أكثر من 20 منزلا بقصف صاروخي على مدينة كنجة

2020/10/17 | 02:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت الحكومة الأذربيجانية، عن تعرض مدينة كنجة، ثاني أكبر مدن البلاد، لقصف صاروخي من قبل القوات الأرمنية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير أكثر من 20 منزلا.

وقال مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية، حكمت حاجييف، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "الآن تواصل القوات المسلحة الأرمنية، مختفية وراء الهدنة الإنسانية، ممارستها الإرهاب وارتكاب جرائم الحرب.



تعرضت مدينتا كنجه ومينغاتشيفير الأذربيجانيتان لضربات صاروخية".

وأضاف حاجييف: "تم نقل منظومات صواريخ جديدة إلى أرمينيا.



وعلى الفور بدأوا مهاجمة المدنيين في المدن الأذربيجانية بطريقة خائنة ووحشية.



هناك تقارير حول ضحايا في كنجه.



إنه إظهار جديد لسياسة الإرهاب لأرمينيا".





وذكر مستشار الرئيس الأذربيجاني: "يتعرض المدنيون الأبرياء في ثاني أكبر مدن أذربيجان لهجوم صاروخي عشوائي ومتعمد من قبل أرمينيا...



تم، حسب المعلومات الأولية، تدمير أكثر من 20 منزلا".

ونشر حاجييف مقطع فيديو من كنجه يظهر أنقاض عدة مبان مدمرة وسط عمليات للبحث عن الناجين.

المصدر: RT

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