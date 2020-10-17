اكتشاف مصدر جديد لعدوى كورونا

2020/10/17 | 02:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقط ستة أشخاص بالصين فيروس كورونا المستجد من مياه الصرف الصحي حسب دراسة حديثة يعتقد معدوها أن انتشار الفيروس بهذه الطريقة يعد الأول من نوعه على الإطلاق منذ تفشي وباء كوفيد-19.

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