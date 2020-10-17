2020/10/17 | 03:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: الصباح

أعلن محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني موافقة مجلس الوزراء على الشروع ببناء منفذ سفوان الحدودي وفق المنحة المقدمة من دولة الكويت

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