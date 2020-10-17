العراق يشارك في أسبوع القاهرة للمياه

2020/10/17 | 03:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة: إسراء خليفة

يشارك وزير الري المهندس مهدي رشيد الحمداني في النسخة الثالثة من “أسبوع القاهرة للمياه” التي تنطلق غداً الأحد في العاصمة المصرية.

ويصل الحمداني اليوم السبت إلى القاهرة على رأس وفد فني، ويقام الأسبوع تحت شعار “الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة”، ويستمر الى 22 من الشهر الحالي، ويهدف الاسبوع إلى تسليط الضوء على عدة محاور، أبرزها التحديات التي تواجه الموارد المائية في المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات لتحقيق الأمن المائي.

وقالت الدكتورة إيمان سيد، رئيسة قطاع التخطيط ورئيسة اللجنة التنظيمية: إن “(أسبوع القاهرة للمياه) في نسخته الثالثة يأتي مختلفاً في تنفيذه هذا العام عن الأعوام السابقة؛ حيث سيُعقد الافتتاح الرسمي، ويعقبه بدء الفعاليات عبر تقنيات التواصل عن بعد، بما يضمن المشاركة الواسعة والفعالة لخبراء من مختلف أنحاء العالم، مع اتخاذ جميع تدابير الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد (COVID-19) خلال فعاليات حفل افتتاح الأسبوع».



وستعقد ثلاث مسابقات خلال “أسبوع القاهرة للمياه”، لاختيار أفضل مشروع تخرج في مجال الري والهيدروليكا وإدارة المياه، وأفضل عرض مختصر لرسائل الماجستير والدكتوراه في مجالات المياه، وكذلك مسابقة المزارعين لأفضل ممارسة في مجال الري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

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