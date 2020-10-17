2020/10/17 | 03:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، إسقاط طائرتين مسيرتين لأذربيجان داخل أجواء البلاد، مشيرة إلى قصف مدينة غنجة الآذرية لم يتم من داخل الأراضي الأرمينية.

كما نفت الدفاع الأرمينية، اتهام أذربيجان ليريفان بقصف عدد من مدنها، وقالت متحدثة الوزارة، شوشان ستيبانيان، عبر تويتر إنه لم يحدث إطلاق نار من أراضي أرمينيا أو من جانب قواتها المسلحة"، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الأرمينية أسقطت طائرتين بدون طيار داخل أجواء البلاد.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية.



وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأدى الصراع في إقليم ناغورني قره باغ إلى مقتل المئات بحسب عدة مصادر.



وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة روسيا، لم يتم الالتزام بوقف إطلاق نار إلى الآن.

المصدر: سبوتنيك

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