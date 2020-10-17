مباحثات أميركية فرنسية بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في قره باغ

2020/10/17 | 03:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباحث كل من وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر؛ ووزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ناغورنو قره باغ، حيث تحتدم المعارك بين الجنود الأذربيجانيين والانفصاليين الأرمينيين.

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