بعد انتقادات شديدة.. تويتر يتراجع عن حظر مقال لـ

2020/10/17 | 04:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة تويتر، الجمعة، أنها تراجعت عن قرارها بحظر روابط مقال نشرته صحيفة "نيويورك بوست" بشأن نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، رغم إعادة تأكيدها لحظرها في وقت متأخر من يوم الخميس، وفقا لما نقلت رويترز.

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