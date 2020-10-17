الأزهر يصدر بيانا حول

2020/10/17 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد الأزهر الشريف بحادث باريس الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة، وأسفر عن مقتل مدرس فرنسي ذبحا على يد متطرف إسلامي، داعيا إلى سن تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة.

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