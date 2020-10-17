لعب البنات

2020/10/17 | 05:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارة عصام، صاحبة الحذاء الذهبي، اسم يتوقع أن يتردد صداه كثيرا في السنوات القادمة في الفضاء الإعلامي العالمي، كبطلة جديدة خطفت الإعجاب بخطوتها الملفتة، كأول لاعبة كرة قدم تصل إلى الاحتراف مع أحد نوادي الإنكليزية العريقة

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