عندما يعيد التاريخ نفسه في المغرب.. صحفيون ونشطاء في مواجهة تهم جنسية!

2020/10/17 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المغرب يتكرر التاريخ ويعيد نفسه على شكل مهزلة مأساوية أو مأساة هزلية."لكنه ضحك كالبكا" كما قال المتنبي.أو وفق المثل الشعبي: "الهمّ إذا زاد يُضحك"

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