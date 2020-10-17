"سيؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة".. الصين تعطي السكان لقاحا ضد كورونا قبل انتهاء التجارب

2020/10/17 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت مدينة في شرق الصين تطعيم بعض سكانها ضد فيروس كورونا بلقاح لم ينته من التجارب السريرية في المراحل المتأخرة، متجاهلة تحذيرات العلماء من أن يؤدي ذلك لمخاطر صحية كبيرة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

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