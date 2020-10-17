رغم التحذيرات الأميركية.. فيديو يظهر اقتراب تركيا من تفعيل منظومة إس-400

2020/10/17 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت أنقرة باب توتر جديد بعد اقترابها من تفعيل نظام الدفاع الجوي، المعروف باسم إس-400 (S-400)، من خلال اختباره، يوم الجمعة، في مقاطعة سينوب الواقعة على البحر الأسود، حيث شوهد أثر دخان أبيض يتصاعد في السماء.

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