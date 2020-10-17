خلية الإعلام الأمني تنوه عن تفجير مسيطر عليه في قاعدة بمطار بغداد

2020/10/17 | 08:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اعلنت خلية الإعلام الأمني عن تفجير مسيطر عليه في قاعدة بمطار بغداد صباح اليوم السبت.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه "سيكون هناك تفجير مسيطر عليه في الساعة العاشرة من صباح، اليوم السبت، في قاعدة الشهيد محمد علاء بمطار بغداد الدولي".

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