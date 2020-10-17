الصين تقدم

2020/10/17 | 08:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اقترحت مدينة صينية على سكانها "تلقيحا طارئا" ضد كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، وهي أول عملية معروفة بهذا الحجم في البلاد، يعطى خلالها لقاح لم تتم الموافقة على التداول به تجارياً.

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