نائب عن العصائب: تغييب المعتقلين المتهمين بالفساد ’انتهاك واضح لحقوق الإنسان’

2020/10/17 | 08:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد النائب عن كتلة صادقون، احمد علي الكناني، إن تغييب من تم القبض عليهم بتهم فساد كل هذه الفترة مخالف للدستور والمواثيق الدولية.



وقال الكناني في تدوينة تابعها "ناس"، "إننا مع القانون وتطبيقه ضد أي شخص تثبت ادانته من قبل القضاء".

وأضاف، "لكن تغييب المعتقلين بتهم فساد كل هذه الفترة وبدون اي معلومات عنهم، او اتخاذ إجراءات بحقهم، او توكيل محامي للدفاع عنهم، يعتبر انتهاكا واضحا لحقوق الانسان وهو يخالف الدستور والمواثيق الدولية".

ووجه مجلس القضاء الأعلى، الخميس، عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية بموجب الأمر الديواني (29) بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق.

وذكر إعلام القضاء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الأول 2020)، أن "مجلس القضاء الأعلى أوعز الى عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الديواني المرقم (29) في 27 آب 2020، بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق للاطلاع على حالتهم الصحية وظروف توقيفهم".

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