تنويه عن تفجير مسيطر عليه في مطار بغداد الدولي

2020/10/17 | 08:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: اين نيوز} نوهت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن تفجير مسيطر عليه في قاعدة عسكرية تقع داخل مطار بغداد الدولي.وقالت الخلية في بيان مقتضب "سيكون هناك تفجير مسيطر عليه في الساعة العاشرة من صباح، اليوم السبت، في قاعدة الشهيد محمد علاء بمطار بغداد الدولي، لذا اقتضى التنويه".

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