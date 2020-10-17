الإعلام الأمني ينوه لتفجير مسيطر عليه في مطار بغداد الدولي - عاجل

2020/10/17 | 09:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نوهت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت (17 تشرين الأول 2020)، إلى قيام القوات الأمنية بتفجير مسيطر عليه في مطار بغداد الدولي.

وذكرت الخلية في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، أنه "سيكون هناك تفجير مسيطر عليه في الساعة العاشرة صباحاً في قاعدة الشهيد محمد علاء بمطار بغداد الدولي".

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